NYT: ВСУ потеряли половину поставленных США танков Abrams

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Российская армия уничтожила или захватила 19 из 31 поставленного США танков Abrams, пишет газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, который США поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — указано в публикации.

Уцелевшие боевые машины американского производства убрали с фронта, уточнили авторы публикации. Таким образом, ВСУ потеряли более половины такого типа тяжелого вооружения.

Ранее эксперт указал на слабые стороны американского танка, который не проявил себя в украинском конфликте.