Военный эксперт объяснил, почему американские танки Abrams оказались «беззащитными»

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, почему танк Abrams американского производства, как и другие поставленные Украине западные танки, не оправдал ожидания ВСУ, сообщает Инфо24 .

По словам эксперта, танк Abrams изначально создавался без активной динамической защиты, так как считалось, что усиленную ураном броню невозможно пробить, однако на поле боя выяснилось обратное.

«Даже после того, как некоторые Abrams стали усиливать советской системой защиты „Контакт-1“, это не изменило ситуацию, потому что танк оказывается беззащитным перед FPV-дронами и дронами-камикадзе», — объяснил Леонков.

Он отметил, что крайне неэффективными оказались все западные танки, которые использует Украина. Речь идет не только об американских Abrams, но и немецких Leopard, британских Challenger и французском танке AMX-10RC.

По словам эксперта, западная бронетехника оказалась не готова к современным боевым действиям высокой интенсивности, а также к новым противотанковым средствам.