Новым главой Сухопутных войск ВСУ стал представитель в миссии НАТО

сегодня в 05:08

Владимир Зеленский продолжил перестройку высшего военного руководства, назначив генерал-лейтенанта Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ для ускорения мобилизации, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Шаповалов сменил на посту генерала Михаила Драпатого, переведенного на должность командующего Объединенными силами. Новый командующий ранее возглавлял Оперативное командование «Юг» и в последние месяцы представлял Украину в миссии НАТО NSATU.

Это решение стало частью усилий по повышению эффективности мобилизационных процессов и боеспособности армии, считает автор публикации.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что ротация направлена на «повышение эффективности управления в условиях продолжающихся боевых действий».