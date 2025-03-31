Новое устройство разведки ВСУ обнаружили на берегу Днепра в Херсонской области

На берегу Днепра в Херсонской области обнаружили новое автоматическое устройство технической разведки. Предположительно, его установили украинские диверсанты, сообщает РИА Новости .

В силовых структурах объяснили, что это устройство оснащено микрофоном, поэтому может записывать звук. Так ВСУ могут установить, сколько и какая техника передвигается. Также устройство способно оперативно передавать информацию через мобильный телефон.

Силовики подчеркнули, что раньше нигде не встречали подобных устройств. Оно будет передано специалистам для дальнейшего изучения.

Ранее стало известно, что американские военнослужащие с базы в немецком Висбадене предоставляли ВСУ информацию о расположении ВС РФ и координировали практически все удары из реактивных систем залпового огня HIMARS.