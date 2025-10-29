Норвежский эксперт Дизен: поставка Киеву Tomahawk изменит характер прокси-войны
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что поставка ВСУ американских ракет Tomahawk в корне поменяет характер «прокси-войны», так как они будут управляться инструкторами из США, сообщает РИА Новости.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что только Штаты умеют применять ракеты Tomahawk. Страна не планирует делиться этим ни с кем.
«Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на Россию. Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки, что создает риск начала ядерного конфликта», — сказал Дизен.
Также в октябре Дизен говорил, что Украине пытаются продать несуществующее оружие, которое ВСУ не смогут применять.
