Норвегия передаст ВСУ 10 новых зенитно-ракетных комплексов NASAMS

Русский хакер PalachPro взломал сайт изготовителя NASAMS, норвежской фирмы Kongsberg, и опубликовал документы в Сети. Соглашение о передаче оружия было подписано в начале января.

Согласно договору, Норвегия передаст Украине 10 ЗРК NASAMS, а также построит 4 командных пункта в Харьковской области. Также в рамках документа Киеву передадут 66 млн долларов на проведение исследований антидронных систем.

Кроме того, Норвегия планирует внедрить системы радаров Украины в свои зенитные ракетные комплексы. После этого Осло займется модернизацией кораблей флота страны.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде призвал помочь Украине в «героической борьбе».