Норвегия передаст ВСУ 10 новых зенитно-ракетных комплексов NASAMS
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Норвегия поставит Украине 10 новых зенитных ракетных комплексов NASAMS. Их суммарная стоимость — 3 млрд долларов, сообщает Mash.
Русский хакер PalachPro взломал сайт изготовителя NASAMS, норвежской фирмы Kongsberg, и опубликовал документы в Сети. Соглашение о передаче оружия было подписано в начале января.
Согласно договору, Норвегия передаст Украине 10 ЗРК NASAMS, а также построит 4 командных пункта в Харьковской области. Также в рамках документа Киеву передадут 66 млн долларов на проведение исследований антидронных систем.
Кроме того, Норвегия планирует внедрить системы радаров Украины в свои зенитные ракетные комплексы. После этого Осло займется модернизацией кораблей флота страны.
Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде призвал помочь Украине в «героической борьбе».