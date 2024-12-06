Глава МИД Норвегии призвал помочь Украине в «героической борьбе»

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, заявив, что Украину важно поддерживать в конфликте с Россией и страна должна и может победить, сообщает «Царьград» .

Эспен Барт Эйде ответил на выступление российского министра Сергея Лаврова на заседании совета министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

В своем официальном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии, он отметил важность поддержки Украины в ее борьбе против «российской агрессии».

«Мы — многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — отметил норвежский дипломат.