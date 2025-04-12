Ночная атака дронов на Ростовскую область отражена

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В ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны нейтрализовали массированную атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Воздушные угрозы были своевременно ликвидированы над территорией нескольких муниципальных районов.

Согласно оперативным данным, беспилотные аппараты уничтожены в небе над Каменском-Шахтинским, Миллеровским, Матвеево-Курганским и Красносулинским районами.

Представители власти подчеркивают, что в результате инцидента не зафиксировано ни пострадавших, ни повреждений инфраструктуры.

Ранее силы ПВО сбили 13 дронов ВСУ над двумя российскими регионами. Сообщений о пострадавших не поступало.