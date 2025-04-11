Российская ПВО отразила налет украинских дронов на два региона

ПВО за полчаса сбила 13 украинских дронов над Ростовской и Курской областями

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую и Курскую области с 22:00 до 22:30 в пятницу, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Было уничтожено 13 вражеских БПЛА самолётного типа.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, девять дронов ВСУ украинских сбито над территорией Ростовской области, четыре беспилотника уничтожено в небе над Курской областью.

Главы регионов не сообщали о последствиях воздушной атаки на земле. Сведений о возможных разрушениях ил пострадавших нет.