Ночью ВСУ пытались атаковать Россию минимум 15 беспилотниками

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Минобороны: за ночь российские войска уничтожили 15 БПЛА ВСУ над РФ

Ночью украинские войска вновь попытались нанести удары по России с использованием беспилотников. Средства ПВО ВС РФ ликвидировали воздушную угрозу, сообщает Минобороны.

Над Россией перехватили 15 беспилотников противника. 13 БПЛА вывели из строя над Черным морем.

Также по одному украинскому дрону ликвидировали над Белгородской и Курской областями.

Ранее в Орловской области на объекте ТЭК после атаки БПЛА произошел пожар. В результате удара никто не пострадал.