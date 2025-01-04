Ночью ВСУ попытались атаковать Смоленскую область беспилотниками

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ВСУ попытались нанести удары по территории Смоленской области. Однако атаку противника предотвратили средства противовоздушной обороны ВС РФ, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Над Смоленской областью ликвидировали пять украинских беспилотников. Никто не пострадал.

Разрушения тоже отсутствуют.

31 декабря украинский БПЛА тоже атаковал Смоленскую область. После этого на объекте ТЭК произошло возгорание.