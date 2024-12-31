На объекте ТЭК в Смоленской области произошло возгорание после атаки БПЛА ВСУ
БПЛА ВСУ атаковали с помощью БПЛА объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области, произошло возгорание, сообщил глава района Роман Захаров в Telegram-канале.
На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя.
Захаров призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря.