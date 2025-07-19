Ночью ВС РФ поразили военные предприятия Украины высокоточным оружием и БПЛА

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Ночью российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине с использованием разных видов вооружений. Все цели удалось поразить, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В атаке использовалось высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования. Также применялись ударные дроны.

На пораженных объектах ВПК Украины создавались составные части для ракет и ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что над регионами РФ за ночь уничтожили 71 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.