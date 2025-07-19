сегодня в 09:18

Над регионами РФ за ночь ликвидировали 71 БПЛА ВСУ

Над российскими регионами за ночь сбили 71 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

24 БПЛА уничтожили над Ростовской областью. 16 беспилотников сбили над Московским регионом, среди них 13 направлялись к столице.

11 БПЛА уничтожили над Брянской, 10 над Калужской областями. Еще три ликвидировали над Курской.

По два беспилотника сбили над Орловской, Липецкой и Тульской областями. Один БПЛА сбит над Краснодарским краем.

Ранее в аэропорту «Шереметьево» начали действовать временные ограничения на выпуск самолетов. Это произошло на фоне отражения попыток атак БПЛА ВСУ на российскую столицу.