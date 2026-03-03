Ночью средства ПВО ликвидировали 16 БПЛА ВСУ над регионами России

сегодня в 07:50

Ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали 16 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа.

Восемь БПЛА ВСУ сбили над Крымом. Пять уничтожили над Белгородской областью.

Три сбили над Астраханской областью.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ пять раз преднамеренно атаковали российские школы за последнюю неделю. В таких учреждениях уже регулярно отрабатывают навыки безопасного поведения при обстрелах и ударах БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.