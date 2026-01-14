Ночью над Россией перехватили и уничтожили 48 украинских БПЛА
За период с 23.00 13 января до 7.00 14 января над Россией было сбито 48 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
25 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем.
Еще пять дронов сбили над территорией Брянской области, три — над территорией Республики Крым. По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями.
Беспилотники противника были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя, в том числе четырехлетний ребенок. Также есть повреждения зданий.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.