Несколько домов оцепили в Пушкине после атаки БПЛА

Очевидцы публикуют видеозаписи, на которых видно, что полиция оцепила несколько домов в Пушкине Московской области. На месте работают пожарные, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Дома оцепили на Московском проспекте. Очевидцы отмечают, что территория огорожена лентами, на месте пожарные, полиция и скорая помощь.

По словам местных жителей, в дворах обнаружены обломки беспилотников ВСУ. Повреждения получило несколько автомобилей.

Ранее о звуках взрывов сообщили жители Балашихи. Несколько громких хлопков было слышно до 11:00. На видео с камеры видеонаблюдения одного из ЖК слышно, как на территории муниципалитета произошел громкий хлопок, похожий на звук взрыва.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди.

Глава региона уточнил, что оба погибших мужчины в результате массированной атаки БПЛА являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку ДЦ «Домодедово» в 05:14, когда работники только заступили на смену.