Нелегалы с Украины и Казахстана ушли на СВО

URA.RU: пойманные на границе граждане Украины и Казахстана отправились на СВО

Два гражданина Украины и Казахстана, осужденные за незаконное пересечение российской границы в Курганской области, подписали контракты с Минобороны России. Они отправились на СВО, утверждает URA.RU со ссылкой на близкие к силовикам источники.

«Эти лица служат», — заявили информаторы.

Ранее казахстанец и украинец нелегально пересекли границу будучи лицами, в отношении которых действует запрет на въезд в Россию. Их задержали и отдали под суд.

В итоге гражданина Казахстана приговорили к 1 году 3 месяцам колонии поселения, а ранее судимого украинца — к 2 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Во время судов обвиняемые выражали желание подписать контракт с Минобороны России. В зону СВО осужденные отправились из исправительных учреждений, добавило издание.

Ранее на фронт отправились четверо участников ЧВК «ЕНОТ», обвиняемых в участии в преступном сообществе, кражах и разбоях. По данным журналистов, они воюют либо на СВО, либо в Африке.