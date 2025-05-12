Некоторые жители Белгородской области намеренно «подставляют» свои личные автомобили под удары украинских беспилотников, чтобы получить компенсацию, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании правительства. Он добавил, что ряд белгородцев также просит отселить их из-за обстрелов ради получения нового жилья от государства, сообщает «Подъем» .

В связи с этим губернатор попросил подчиненных донести до уполномоченных лиц, чтобы от жителей требовали убирать их автомобили в гаражи во время обстрелов.

«Сам слышал разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют — хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда ни деть, ни продать», — рассказал Гладков.

Ранее губернатор заявлял, что из-за атаки украинского БПЛА в селе Богун-Городок пострадал мужчина. Раненый находится в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.