В результате атаки дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

В результате атаки украинского дрона в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.

«Для продолжения лечения бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу № 2 города Белгорода», — отметил Гладков.

В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ в День Победы атаковал здание правительства региона в Белгороде. Обломки БПЛА разбросало на десятки метров.