Неизвестный беспилотник нашли возле дома в калужском Обнинске

сегодня в 20:22

Рядом с одним из домов, расположенных на улице Курчатова в Обнинске Калужской области, был найден беспилотник. Об этом сообщил врио мэра Стефан Перевалов в своем Telegram-канале .

Место и находку обследовали спецслужбы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Перевалов попросил жителей сохранять спокойствие. Он призвал не выкладывать в соцсети фото и видео оперативных мероприятий, которые проводились на месте.

Ситуация находится под контролем.

Минувшей ночью в небе над Россией перехватили 121 украинский беспилотник. В том числе 12 дронов сбили над Калужской областью.

