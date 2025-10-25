Неизвестный беспилотник нашли возле дома в калужском Обнинске
Рядом с одним из домов, расположенных на улице Курчатова в Обнинске Калужской области, был найден беспилотник. Об этом сообщил врио мэра Стефан Перевалов в своем Telegram-канале.
Место и находку обследовали спецслужбы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Перевалов попросил жителей сохранять спокойствие. Он призвал не выкладывать в соцсети фото и видео оперативных мероприятий, которые проводились на месте.
Ситуация находится под контролем.
Минувшей ночью в небе над Россией перехватили 121 украинский беспилотник. В том числе 12 дронов сбили над Калужской областью.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.