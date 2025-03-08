Неижпапа* считает эффективными методы ВС РФ по противодействию морским дронам
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Руководитель военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа* считает, что российские войска научились эффективно отбивать атаки морских дронов ВСУ. Беспилотники занимают одну из ключевых ролей в противостоянии между государствами, сообщает Lenta.
Из-за возросшей эффективности противодействия, украинские боевые суда начали улучшать. На них устанавливали зенитные орудия и FPV-беспилотники.
Неижпапа* прокомментировал и зависимость Украины от помощи из США. Он сказал, что Киев неотделим от Вашингтона.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Крым двумя БЭК.
*Алексей Неижпапа внесен в перечень террористов и экстремистов.