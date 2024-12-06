Украинские войска попытались ударить по Крыму двумя БЭК

Ночью украинские боевики попытались нанести удары по территории РФ с использованием БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров (БЭК). Дроны противника уничтожили, сообщает Минобороны.

Российские солдаты вывели из строя 33 БПЛА ВСУ за ночь. 14 дронов ликвидировали над Воронежской, 11 над Курской, 7 над Белгородской областями, а также один над Крымом.

Украинские боевики использовали во время атаки и БЭК. Два безэкипажных катера ВСУ ликвидировали в акватории Черного моря рядом с Республикой Крым.

Ранее украинский дрон попытался нанести удар по полигону Капустин Яр. Оттуда запускали баллистическую ракету «Орешник».