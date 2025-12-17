Нефтеперерабатывающий завод загорелся после атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае обломки украинского беспилотника рухнули на территории нефтеперерабатывающего завода. Начался пожар, сообщили в оперативном штабе региона.

Загорелись технологическое оборудование и трубопровод. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание быстро потушили.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ходе атаки БПЛА ВСУ на регион ночью были ранены два человека. Их увезли в больницу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.