Не менее 7 взрывов: ВСУ обстреляли Запорожскую область
Балицкий: идет массированный обстрел Запорожской области со стороны ВСУ
Киевский режим обстрелял Васильевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Зафиксировано не менее семи взрывов», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также быть предельно осторожными и не выходить на улицу до прекращения обстрела со стороны противника.
Кроме того, губернатор призвал автомобилистов отказаться от поездок в муниципальные округа из-за опасности повторных обстрелов ВСУ.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что врачи скорой помощи погибли из-за атак ВСУ в регионе.
