Не менее 7 взрывов: ВСУ обстреляли Запорожскую область

сегодня в 13:28

«Зафиксировано не менее семи взрывов», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также быть предельно осторожными и не выходить на улицу до прекращения обстрела со стороны противника.

Кроме того, губернатор призвал автомобилистов отказаться от поездок в муниципальные округа из-за опасности повторных обстрелов ВСУ.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что врачи скорой помощи погибли из-за атак ВСУ в регионе.

