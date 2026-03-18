Не менее 5 взрывов прогремело над Новороссийском при атаке БПЛА
Ночью над Новороссийском прогремело не менее пяти взрывов. Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников, средства ПВО отражают удар, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, атака началась примерно в 3:30. В небе слышны звуки моторов дронов, а над Черным морем видны вспышки от взрывов.
Очевидцы уточняют, что сбиты уже как минимум три воздушные цели. Также в городе включена сирена воздушной опасности.
Ранее один человек погиб при атаке беспилотников по жилым домам в Краснодаре.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.