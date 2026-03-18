Не менее 5 взрывов прогремело над Новороссийском при атаке БПЛА

Ночью над Новороссийском прогремело не менее пяти взрывов. Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников, средства ПВО отражают удар, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, атака началась примерно в 3:30. В небе слышны звуки моторов дронов, а над Черным морем видны вспышки от взрывов.

Очевидцы уточняют, что сбиты уже как минимум три воздушные цели. Также в городе включена сирена воздушной опасности.

Ранее один человек погиб при атаке беспилотников по жилым домам в Краснодаре.

