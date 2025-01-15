Названа цель массированного ракетного удара по Украине

сегодня в 10:26

Мэр Львова: ракетный удар по Украине был нацелен на энергетику

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале утверждает, что российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Львовской области и других регионов Украины. В шести украинских областях вводили аварийные отключения света.

Во время утреннего ракетного обстрела в Львовской области также зафиксировали российские крылатые ракеты. Во Львове пока не отключали свет, добавил мэр.

По данным властей Львовской области, в результате атаки повреждены два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

15 января по Украине был нанесен массированный ракетный удар, заявляли местные власти и армия. Из-за обстрела Польша поднимала в воздух военную авиацию, приводила системы ПВО и радиолокационной разведки состояние высшей боеготовности.

Во время ракетного удара ЧП случилось также у офиса украинского президента Владимира Зеленского.