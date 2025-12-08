сегодня в 12:50

Несколько украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) попытались подойти к Купянску, чтобы закрепиться в городской застройке. Они были ликвидированы российскими войсками, сообщает SHOT .

Бойцы ВСУ пытались захватить городскую застройку в минувшие выходные. Российские снайперы встретили их на подступах к городу.

ВС РФ применили против украинских диверсантов минометы. Кроме того, по противнику ударили дронами-камикадзе. В результате были ликвидированы 30 военных ВСУ.

Несколько украинских военных сбежали с поля боя, бросив сослуживцев. Основная группа была уничтожена.

При осмотре у ликвидированных украинских диверсантов нашли документы, которые подтверждают, что бойцы были мобилизованы этим летом. Их перебросили к Купянску, чтобы сохранить информационный шум вокруг города.

В конце ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Купянска.

