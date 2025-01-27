«Народный губернатор» Донбасса рассказал о «паломничестве» детей элиты на СВО

Российский военный Павел Губарев, ранее известный как «народный губернатор Донбасса», заявил о службе детей влиятельных россиян в зоне СВО. По его словам, такие новобранцы хотят получить ветеранское удостоверение и служат в глубоком тылу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Губарева военкору Юрию Котенку.

Боец отметил, что дети имеющих связи людей начали отправляться на спецоперацию после того, как президент Владимир Путин назвал участников СВО новой элитой.

Однако Губарев заметил, что влиятельные родители новобранцев старались сделать так, чтобы их дети не попадали в «жаркие» места. Поэтому дети элиты служат в глубоком тылу и выполняют мелкие поручения, заявил военнослужащий.

«Они всегда служат в тыловом подразделении: пришел чувачок, повозил комбрига — даже не по третьей линии, даже не по тылу ближайшему, а там, где безопасно (…) Вот человек повозил его, поездил полгодика, получил „ветерана СВО“, вернулся, папка его пристроил и все», — утверждает «народный губернатор Донбасса».

Губарев также назвал появление детей влиятельных россиян на СВО «массовым паломничеством».