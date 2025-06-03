Нападение под водой: «Рыбарь» сообщил детали неудавшейся атаки на Крымский мост

Ранним утром 3 июня украинские военные попытались атаковать Крымский мост, утверждает «Рыбарь» . По его данным, ранее украинцы использовали для атак ракеты, безэкипажные катера (БЭК) или БЛА, однако в этот раз удар противник применил подводный аппарат.

Проект утверждает, что атаку пытались совершить примерно в 05:00. Предполагаемый подводный аппарат влетел в защитные ограждения рядом с одной из мостовых опор, но она не пострадала.

«Хотя ресурсы противника рассказывают о якобы „минировании моста“, в действительности он с высокой вероятностью применял аппараты типа „Маричка“ или „Толока“, разработка которых шла с 2023 года», — пишет «Рыбарь».

По информации Telegram-канала, украинские военные могли использовать и другие аппараты, о которых ранее широко не сообщалось.

«Рыбарь» подчеркнул, что российская сторона ожидала новой атаки на мост через Керченский пролив и готовилась к ней. Опоры переправы специально обносили защитными сооружениями, а у самого объекта также строили бетонные заграждения.

Минобороны России пока не подтверждало, что украинцы пытались атаковать Крымский мост.

Днем 3 июня украинские военные также предприняли другую попытку атаки на Крымский мост, сообщали военкоры. По их данным, ВС Украины применяли безэкипажные катера. Российские военные отражали атаку.