Движение по Крымскому мосту остановлено. Военкоры пишут об атаке ВСУ

сегодня в 15:43

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Всех находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщили в информационном центре .

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры также сообщила о временном закрытии рейда в бухте Севастополя. Движение морского пассажирского транспорта приостановлено, пишет РИА Новости.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщал о проведении «тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия» силами местного военного флота. Мероприятия проводятся в районе Северного и Южного молов и, как ожидается, продлятся до 16:00 по местному времени.

«В городе все спокойно», — информировал глава Севастополя.

Между тем ряд военкоров утверждает, что украинская армия попыталась атаковать Крымский мост. По данным военного корреспондента Владимира Романова, украинцы запускают безэкипажные катера (БЭК) по переправе. Российские военные продолжают уничтожать вражескую надводную технику.