Наемницу из Дании могут осудить на 30 лет за терроризм в Курской области

Государственное обвинение России запросило для наемницы из Дании, обвиняемой в терроризме и других преступлениях в Курской области, 30 лет тюрьмы, сообщает «Царьград» .

Аннабель Йоргсен вменяют наемничество, незаконную торговлю оружием, контрабанду и незаконное пересечение государственной границы с применением насилия. Прокурор требует наказания в виде 30 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в декабре 2024 годы. По данным правоохранительных органов, 29-летняя Йоргенсен — профессиональный военный, она также принимала участие в боевых действиях в Ираке, в Курской области поддерживала действия Вооруженных сил Украины при попытке захвата Суджи, а затем вернулась на родину.

Ранее Росфинмониторинг внес супругов Артема и Екатерину Тимофеевых в список террористов и экстремистов: их подозревают в причастности к атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области.