Киев шокировал наемников своим решением расформировать Интернациональный легион, сообщает РИА Новости со ссылкой на Le Monde.

Решение о расформировании легиона принял украинский Генштаб. Он пригласил легионеров вступить в другие подразделения, в частности в штурмовые полки.

При этом наемники были проинформированы о возможном переводе еще в ноябре 2025 года. А в конце декабря Генштаб ВСУ «очень деликатно» объявил о роспуске легиона. Наемники оказались возмущены этим решением.

Они заявили, что «это был шок». Многие боевики после такого оказались деморализованы.

«Нам сказали: „Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день“», — заявил один из легионеров.

Также стало известно, что многим иностранным наемникам Киев не выплачивает зарплату уже полгода.

Ранее российская армия поразила объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими войсками. Кроме того, ликвидированы пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.

