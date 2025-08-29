Наемники из Колумбии сбежали от ВСУ после увиденных пыток российских пленных

Адвокат одного из обвиняемых колумбийских наемников Максим Коротков-Гуляев рассказал, что его подзащитный, увидев, как украинцы пытают пленных россиян, решил бежать, сообщает ТАСС .

«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда», — сказал юрист.

По его словам, наемник понимал, что сбежать от украинцев будет сложно. При этом колумбиец был на фронте меньше года. СБУ постоянно проводила идеологическую пропаганду среди наемников из Южной Америки, специалисты хорошо владеют испанским языком.

Ранее Мосгорсуд принял решение о продлении ареста двум колумбийцам Александеру Анте и Хосе Арону Медине Аранде до 26 ноября. Следователи ФСБ в отношении иностранцев возбудили уголовные дела по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Злоумышленников задержали в 2024 году.

Также Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон полностью признали вину в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.