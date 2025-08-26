Колумбийские наемники признали вину в боях на стороне Украины против России

Двое граждан Колумбии, задержанные в России, полностью признали свою вину в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон проходят по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»), которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Мосгорсуд продлил им срок содержания под стражей до 26 ноября 2024 года, пока следствие продолжает свою работу.

По данным ФСБ, задержание иностранных граждан произошло в августе текущего года. В ходе обысков у них были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их связь с украинскими вооруженными формированиями: банковские карты, личные документы, а также военная форма с символикой украинского батальона «Карпатская сечь».

У одного из задержанных также был обнаружен военный билет Вооруженных сил Украины, что, по версии следствия, является прямым доказательством их статуса наемников.