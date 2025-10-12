Надо набирать 16-18-летних: на Украине заявили о планах создать новую армию

сегодня в 19:47

Командир ВСУ заявил о необходимости призывать в армию 16-18-летних

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский считает, что Украине уже нужно призывать в армию несовершеннолетних юношей, сообщает РИА Новости .

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних», — сказал Ярославский.

По его словам, тогда через пять лет на Украине будет выпуск качественных военных.

Он добавил, что план по созданию подобной украинской армии уже разработан в стране и передан высшему руководству.

