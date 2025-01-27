Над тремя российскими регионами сбили пять дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«C 18.00 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска за сутки нанесли удары по объектам противника в 149 районах проведения СВО.

Успешно поражены военные аэродромы, цеха изготовления и хранения беспилотников, а также базы горючего.