Над Сочи прогремели взрывы
ПВО отразила атаку украинских дронов на Сочи
В небе над Сочи раздалось не менее пяти мощных взрывов от работы ПВО, сообщает Shot.
Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников типа «Лютый».
Как сообщают местные жители, сигналы воздушной тревоги звучали в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и на горных курортах.
Воздушная тревога объявлена по всему городу, включая курортные зоны. Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов
Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.