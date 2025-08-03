Над Сочи прогремели взрывы

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В небе над Сочи раздалось не менее пяти мощных взрывов от работы ПВО, сообщает Shot .

Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников типа «Лютый».

Как сообщают местные жители, сигналы воздушной тревоги звучали в Лазаревском и Центральном районах, Адлере и на горных курортах.

Воздушная тревога объявлена по всему городу, включая курортные зоны. Аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку рейсов

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.