Над Смоленской и Воронежской областями сбили три дрона ВСУ

Три украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ .

Дроны ВСУ были сбиты в период с 21.00 до 23.00 мск

Отмечается, что 2 украинских беспилотника сбили над территорией Смоленской области и один — над территорией Воронежской области.

Ранее 16 украинских БПЛА пытались атаковать российские регионы днем в пятницу. Они все были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

15 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью. Еще один БПЛА был ликвидирован в Брянской области.