16 украинских дронов перехватили над Россией днем в пятницу

16 украинских БПЛА пытались атаковать российские регионы днем в пятницу. Они все были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

15 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью. Еще один БПЛА был ликвидирован в Брянской области.

Дроны были перехвачены в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени. Они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Также в пятницу в период с 12:00 до 15:00 было уничтожено девять БПЛА противника. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, еще один — над Самарской.