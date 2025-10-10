Над Ростовской областью сбили шесть дронов ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили 6 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны были сбиты в период с 20.00 мск до 23.00 мск.
Сбитые беспилотники были самолетного типа.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.
