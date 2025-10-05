Над Россией за ночь ликвидировали 32 дрона противника
Прошлой ночью над 8 российскими регионами сбили 32 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
По 11 дронов уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, пять — над Нижегородской областью, по одному — над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.
Ранее в Белгороде в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
