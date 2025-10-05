сегодня в 07:23

Над Россией за ночь ликвидировали 32 дрона противника

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

По 11 дронов уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, пять — над Нижегородской областью, по одному — над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.

Ранее в Белгороде в результате удара БПЛА по коммерческому объекту пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

