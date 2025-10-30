сегодня в 16:00

Над Россией перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА за 4 часа

Российские средства ПВО уничтожили 30 украинских дронов в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Все БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 11 дронов, над Белгородской областью — 10. Еще 4 дрона уничтожили в небе над Республикой Крым.

Также 3 БПЛА были ликвидированы над территорией Курской области. Еще по одному дрону сбили над Калужской областью и над акваторией Черного моря.

В ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. Эта операция стала ответом на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.

