Над Курской областью сбиты украинские беспилотники
Силы ПВО предотвратили атаку на Курскую область
Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку украинских беспилотников на территорию Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания, водопроводная труба и специализированная техника предприятия ООО «Грибная радуга».
Вблизи Щигров упавшие фрагменты БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее сообщалось о падении сбитых фрагментов БПЛА вблизи Курчатова.