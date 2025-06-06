Над Курской областью сбиты украинские беспилотники

Силы ПВО предотвратили атаку на Курскую область

Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку украинских беспилотников на территорию Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания, водопроводная труба и специализированная техника предприятия ООО «Грибная радуга».

Вблизи Щигров упавшие фрагменты БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось о падении сбитых фрагментов БПЛА вблизи Курчатова.