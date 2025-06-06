Над Курской областью сбиты украинские беспилотники

Силы ПВО предотвратили атаку на Курскую область
Спецоперация

Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку украинских беспилотников на территорию Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В результате падения обломков в Курском районе повреждены фасад здания, водопроводная труба и специализированная техника предприятия ООО «Грибная радуга».

Вблизи Щигров упавшие фрагменты БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось о падении сбитых фрагментов БПЛА вблизи Курчатова.