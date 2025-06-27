Над Керчью прогремели взрывы

Вечером в небе над Керчью раздались мощные взрывы — местные жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны, пишет Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, военные отражали атаку украинских беспилотников.

В социальных сетях появились сообщения от очевидцев, которые слышали как минимум два мощных хлопка. Со стороны Черного моря были видны яркие вспышки.

В связи с инцидентом движение по Крымскому мосту временно перекрыто — точные причины остановки движения официально не называются.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении 16 украинских БПЛА в разных регионах.