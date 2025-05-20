сегодня в 07:22

Над Брянской областью за ночь уничтожили 8 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили восемь БПЛА ВСУ в небе Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что ВСУ концентрируют силы рядом с границей Брянской области. Украинское командование отправляет на направление наемников из Колумбии, а также бойцов 225-го батальона.