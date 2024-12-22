Над Брянской областью уничтожили украинский дрон

Спецоперация

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — сообщил Богомаз.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в результате атаки ВСУ погибла жительница села Кирилловка в Брянской области.