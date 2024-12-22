сегодня в 23:02

Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на село в Брянской области

В результате атаки ВСУ погибла жительница села Кирилловка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — отметил Богомаз.

Кроме того, ВСУ ударили по поселку Красный Бор. В результате атаки житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчина госпитализирован.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область дронами-камикадзе и минометами, но террористический акт также был сорван российскими военнослужащими. Никто не пострадал.