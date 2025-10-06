сегодня в 22:56

Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько ракет

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько вражеских ракет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Информация о последствиях уточняется. О пострадавших не сообщается. На месте работают оперативные службы.

Как сообщает РИА Новости, в Белгороде во время действия ракетной опасности прозвучала серия взрывов. В Сети очевидцы сообщают о звуках падающих обломков от сбитых над городом целей.

На территории Белгородской области уже отменили ракетную опасность.

Гладков ранее сообщил о проблемах с электричеством, которые возникли в Белгороде после атак Вооруженных сил Украины по объекту инфраструктуры. Частично отключено уличное освещение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.