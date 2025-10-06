В Белгороде временно отключили наружное освещение

сегодня в 22:30

На некоторых участках улиц в Белгороде временно отключено наружное освещение, чтобы ускорить восстановление энергоснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале .

Он отметил, что это временная мера, которая необходима для проведения работ по восстановлению энергоснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее о проблемах с электричеством, которые возникли на улицах в Белгороде после атак Вооруженных сил Украины по объекту инфраструктуры.

Ранее в Белгороде в результате удара дронов по коммерческому объекту пострадали четыре человека.

